ATA AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Final sınavı tarihi...

ATA AÖF sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleşen ATA AÖF vize sınavları yüz yüze 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. Öğrenciler sınavların ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle gözler son dakika duyurulara çeverildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!