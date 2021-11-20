ATA AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Final sınavı tarihi...

ATA AÖF sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleşen ATA AÖF vize sınavları yüz yüze 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. Öğrenciler sınavların ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle gözler son dakika duyurulara çeverildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ATA AÖF soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2021 2022
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,