Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

Kılıçdaroğlu adaylık meseleye ilişkin şunları söyledi:

"Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığı bir kişiye endekslenemez. Kurala, devlet aklına, bilgiye endekslenir. Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor, buna bakmamız lazım. Ben milletin sağduyusuna güveniyorum. İttifak nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. O da çok önemli. Bir anlamda Türkiye'yi selamete çıkaracak ve yeniden inşa edecek, altını özellikle çizeyim bir anlayışa ihtiyacımız var. Milli kurtuluş savaşında nasıl taraflar bir araya geldiyse. Şimdi bozulan devlet çarkının yeniden inşa edilmesi lazım. Katı ideolojinin dışında, çağdaşlığı, demokrasiyi örnek alarak. Herkesi kucaklayarak inşa edilmesi lazım. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor. Bu sistemin Türkiye'de ciddi bir beka sorunu yaratacağını söyleyen kişiyim."