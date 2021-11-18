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    • 19.11.2021 00:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

    Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla kendince gündemi değiştirmeye çalışırken yine "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını doğru bulmadığını belirterek, "Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Adaylık çıkmazı

    2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağı belliyken CHP-İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın ise adayı net değil.

    Ancak Millet İttifakı fokur dokur kaynıyor. 2023 seçimlerine giden süreçte Cumhurbaşkanı adayı olmak için kendi partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı'nın önünü 'Belediye Başkanlığına devam etmeliler" ifadeleriyle kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışıyla da kendi adaylığını öne çıkardı.

    Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı tepki çekerken İmamoğlu ve Yavaş'ın 'adaylık' meselesi yine Kılıçdaroğlu'na soruldu.

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDİN MESAJI
    Kılıçdaroğlu'sorulan "Adaylık konusunda sadece ittifakı oluşturan liderler mi karar verecek? Sizin belediye başkanlarınız anketlerde önde çıkıyor? Kamuoyunun görüşünü baz almayacak mısınız? Onlar belediye başkanlığını sürdürsün mü diyeceksiniz?" sorusuna verdiği yanıtla yine İmamoğlu ve Yavaş'a 'yerinizde kalın' mesajı verdi.

    "BAZI SÖZLER VERMİŞSENİZ O SÖZLERİ YERİNE GETİRECEKSİNİZ"
    Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu adaylık meseleye ilişkin şunları söyledi:
        "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığı bir kişiye endekslenemez. Kurala, devlet aklına, bilgiye endekslenir. Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor, buna bakmamız lazım. Ben milletin sağduyusuna güveniyorum. İttifak nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. O da çok önemli. Bir anlamda Türkiye'yi selamete çıkaracak ve yeniden inşa edecek, altını özellikle çizeyim bir anlayışa ihtiyacımız var. Milli kurtuluş savaşında nasıl taraflar bir araya geldiyse. Şimdi bozulan devlet çarkının yeniden inşa edilmesi lazım. Katı ideolojinin dışında, çağdaşlığı, demokrasiyi örnek alarak. Herkesi kucaklayarak inşa edilmesi lazım. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor. Bu sistemin Türkiye'de ciddi bir beka sorunu yaratacağını söyleyen kişiyim."

        AKŞENER KILIÇDAROĞLU GİBİ DÜŞÜNMÜYOR
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir dönem daha devam etmeliler" dediği belediye başkanları için Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir söylem ortaya atmıştı.

        "YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA HAYIR DEMEYİZ"
        Akşener geçtiğimiz ay cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını iddia ederek şunları söyledi:

        "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar 'o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi?' diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz."

        İMAMOĞLU İÇİN ÖVGÜ
        Akşener ayrıca İmamoğlu'nu Fatih'e benzeterek övgüler dizmiş sonrasında da İmamoğlu için yüzünde 'Rabbi Yesir var' demişti. Akşener'in bu tavrı 'İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor' olarak yorumlamıştı. Bakalım Akşener, Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı sonrası yeni bir açıklama yapacak mı...

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        Bu gerçekler unutulur mu?
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz
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