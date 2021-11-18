Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağı belliyken CHP-İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın ise adayı net değil.
Ancak Millet İttifakı fokur dokur kaynıyor. 2023 seçimlerine giden süreçte Cumhurbaşkanı adayı olmak için kendi partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı'nın önünü 'Belediye Başkanlığına devam etmeliler" ifadeleriyle kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışıyla da kendi adaylığını öne çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı tepki çekerken İmamoğlu ve Yavaş'ın 'adaylık' meselesi yine Kılıçdaroğlu'na soruldu.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDİN MESAJI
Kılıçdaroğlu'sorulan "Adaylık konusunda sadece ittifakı oluşturan liderler mi karar verecek? Sizin belediye başkanlarınız anketlerde önde çıkıyor? Kamuoyunun görüşünü baz almayacak mısınız? Onlar belediye başkanlığını sürdürsün mü diyeceksiniz?" sorusuna verdiği yanıtla yine İmamoğlu ve Yavaş'a 'yerinizde kalın' mesajı verdi.
"BAZI SÖZLER VERMİŞSENİZ O SÖZLERİ YERİNE GETİRECEKSİNİZ"
Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.