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    • 20.11.2021 15:57
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    • 20.11.2021 16:19
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    Son dakika: Sınır ötesi operasyonunda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Gelen son dakika haberine göre MSB, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." duyurusunu yaptı.

    Sınır ötesi operasyonu! PKK’lı teröristler öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sınır ötesi operasyonunda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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