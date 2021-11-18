CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ’faiz’ konusunda çelişti

"FAİZ ELİNDE DOLARI OLANA YARIYOR"

Kılıçdaroğlu daha sonra katıldığı bir canlı yayında yine Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirerek, "Merkez Bankası'nın faiz indirmesi elinde dolar olanlara yarıyor. Bizim 'beşli çete' olarak adlandırdığımız gruba yarıyor." dedi.

BÜYÜK ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Başkan Erdoğan'ın faize karşı tavrını ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştiren Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Siz faizleri indirdiniz de biz engel mi olduk. İndirin faizi destek verelim" dediği görüldü.