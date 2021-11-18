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    • 19.11.2021 00:55
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez 'faiz' konusunda çelişti

    Son dakika haberleri... Her gün bir gafı ve çelişkisi ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bombası 'faiz' konusunda oldu. Başkan Erdoğan'ın faize karşı tavrını ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştiren Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Siz faizleri indirdiniz de biz engel mi olduk. İndirin faizi destek verelim" dediği görüldü.

    takvim.com.tr
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ’faiz’ konusunda çelişti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık yaptığı gafla ve çelişkileri ile gündeme gelmeyi başarıyor.

    Başörtüsü meselesi S-400 meselesi gibi konularda yaptığı çelişkiler akıllardaki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun son bombası 'faiz' konusunda oldu.

    MERKEZ FAİZ İNDİRDİ
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü.

    Başkan Erdoğan'ın faize karşı olduğu bilinirken Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay adeta baskına gittiği Merkez Bankası'nı ve Başkan Erdoğan'ı bu kez Twitter üzerinden hedef aldı.

    Merkez'in kararının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık dur Erdoğan! Hemen seçim" ifadesini kullandı.

    "FAİZ ELİNDE DOLARI OLANA YARIYOR"
    Kılıçdaroğlu daha sonra katıldığı bir canlı yayında yine Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirerek, "Merkez Bankası'nın faiz indirmesi elinde dolar olanlara yarıyor. Bizim 'beşli çete' olarak adlandırdığımız gruba yarıyor." dedi.

    BÜYÜK ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKTI
    Başkan Erdoğan'ın faize karşı tavrını ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştiren Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Siz faizleri indirdiniz de biz engel mi olduk. İndirin faizi destek verelim" dediği görüldü.

        FAİZLERİ İNDİRİN VALLAHİ DE BİLLAHİ DE DESTEK VERECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu ortaya çıkan videodaki ifadeleri şu şekilde:
        "Sayın Cumhurbaşkanı faizlerden çok şikayetçi. Faizler çok yüksek diyor. İndirim kardeşim siz indirdiniz de biz engel mi olduk. Meclis'e kanun teklifi ver 'faizler yüzde 1'i geçemez' de vallahi billahi destek vereceğim billahi destek vereceğim. Getir bakalım. Getiri mi? Getiremezler…"

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