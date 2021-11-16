Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ listesi kabarık! İşte ikiyüzlü siyaset ve CHP’nin utanç arşivi

Geçmişi utançla dolu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" sözleriyle yaklaşan seçimler öncesi CHP'yi masum ve şirin gösterme girişimlerine başladı.



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Kılıçdaroğlu, helalleşmenin, 'yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek' olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmları ile helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak genç beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız, geçmişe baktıklarında, 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara' diyecekler. Laik, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede yaşayan çocuklarımız, birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum dostlarım, bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu."

ALGILARA KARŞI GERÇEKLER

CHP lideri her ne kadar kendini temize çıkarmaya çalışsa da elindeki kir kolay kolay temizlenecek gibi değil. Öyle ki başörtülülere zulüm, katsayı eşitsizliği, yasakçı zihniyetlerin partide ödüllendirilmesi, ikna odaları, Ahmet Kaya meselesi, FETÖ'cülerin avukatlığı, PKK gibi terör örgütlerine kalkan olmak... Hepsi CHP ve Kılıçdaroğlu zihniyetinin birer ürünü... İşte CHP'nin ipliğini pazara çıkaran o görüntüler...