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    • 20.11.2021 05:34
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    • 20.11.2021 05:34
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    Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 kaçak göçmen kurtarıldı!

    İzmir Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan’a geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Ege’de çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    ÇEŞME'DE 42 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
    Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.



    Can salındaki 14 göçmeni salını bulan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

    Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mobil radar ile Dikili açıklarında bir grup göçmen olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu, lastik bot içerisinde bulunan 28 göçmen kıyıya çıkartıldı.




    DİKİLİ'DE 26 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
    Öte yandan devriye görevini sürdüren ekipler, Dikili açıklarında başka bir grup kaçak göçmen olduğunu saptadı. Bölgeye gelen ekipler, lastik botun motorunun denize düşmesi sonucu sürüklenen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 68 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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    Haberler Güncel Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 kaçak göçmen kurtarıldı!
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