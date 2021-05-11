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    • 11.05.2021 09:21
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    FETÖ'nün büyükbaşları birbirini yiyor! İşte en tepedeki taht ve rant kavgası

    Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi örgüt içindede etkili oluyor. Hain terör örgütünün tepesindeki elebaşları kendi menfaatleri için koltuk kavgasına girmiş durumdalar. Sabah yazarı "İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor." dediği yazısında FETÖ'nün en tepesindeki 4 grubun koltuk ve koltuk ve rant kavgasını yazdı...

    FETÖ'nün büyükbaşları birbirine girdi

    İşte Mahmut Övür'ün "İsim isim FETÖ içindeki 'taht ve rant' kavgası" başlıklı yazısından bir bölüm:

    Türkiye'nin FETÖ'ye karşı haklı küresel mücadelesi sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi sonuçlar da doğuruyor. Bunu da en net bir biçimde FETÖ içinde yaşanan "taht ve rant" kavgasında görüyoruz. Önceki gün yazdım, FETÖ 4 parçaya bölünmüş durumda. İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor.

    Örgütün tepesinde Gülen'den sonra etkili olan üç yapı var.
    Aralarında , , , gibi eski isimlerin olduğu 12 kişiden oluşan .
    Gülen'in özel kalemi ve .

    Ve 8 kişiden oluşan , , ve gibi isimlerin yer aldığı Âl-i Heyet...

    Bu isimler hem bir aradalar hem de birbirleriyle kıyasıya bir savaşın içindeler. Tepe yöneticiler arasında şimdilik hiçbir adamı olmayan tek grup ise "Yenilikçiler".

    Şimdi gelin, FETÖ içinde kimin hangi hizip içinde yer aldığına yakından bakalım.

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