FETÖ'nün büyükbaşları birbirini yiyor! İşte en tepedeki taht ve rant kavgası

İşte Mahmut Övür'ün "İsim isim FETÖ içindeki 'taht ve rant' kavgası" başlıklı yazısından bir bölüm:

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı haklı küresel mücadelesi sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi sonuçlar da doğuruyor. Bunu da en net bir biçimde FETÖ içinde yaşanan "taht ve rant" kavgasında görüyoruz. Önceki gün yazdım, FETÖ 4 parçaya bölünmüş durumda. İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor.

Örgütün tepesinde Gülen'den sonra etkili olan üç yapı var.

Aralarında Naci Tosun, Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül gibi eski isimlerin olduğu 12 kişiden oluşan Baş Yüceler Heyeti.

Gülen'in özel kalemi Cevdet Türkyolu ve Mehmet Yaşa.

Ve 8 kişiden oluşan Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil gibi isimlerin yer aldığı Âl-i Heyet...

Bu isimler hem bir aradalar hem de birbirleriyle kıyasıya bir savaşın içindeler. Tepe yöneticiler arasında şimdilik hiçbir adamı olmayan tek grup ise "Yenilikçiler".

Şimdi gelin, FETÖ içinde kimin hangi hizip içinde yer aldığına yakından bakalım.

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