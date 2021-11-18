Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresinin oylamasındaki ve sonrasındaki tutumu, doğrudan Türkiye'yi hedef almaktır.

Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

Bir yanlarına güya milliyetçi, güya memleket seven bir partiyi, diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP'yi yönlendirenler, kendileri için görünüşte karlı ama ülkemiz için bir o kadar zararlı bir oyun oynuyorlar.

Eğer başarırlarsa, Türkiye, sadece son 19 yıldaki kazandıklarını kaybetmekle kalmayacak, sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir.

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar.

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar.

Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam...

BÜYÜK UÇAK GEMİSİ YAPACAĞIZ

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu. AB'ye mesaj gönderen Erdoğan, "Gümrük birliği güncellenmeli, vize muafiyeti konusunda adımlar atılmalı" dedi. "İnşallah İspanya ile büyük bir uçak gemisini mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak" şeklinde konuşan Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden çıkardık" ifadesini kullandı.