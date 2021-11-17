Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.11.2021 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2021 13:54
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan ekonomiye dair güven mesajları: Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz

    Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Erdoğan güven mesajı vererek, "Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." dedi. Faizle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi bırakın bağımsız karar versin" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan ekonomiye dair net mesajlar

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    EKONOMİMİZ DOĞRUDAN SALDIRI ALTINA ALINDI

    Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları şu şekilde;

    Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen saldırılarla karşılaştık. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi olduğunu gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalışmasına...

    ABD'den alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimizde 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan herkes bu gerçeği biliyor. 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz.

    İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

    Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

    BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

    Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

        FAİZLE SONUNA KADAR MÜCADE EDECEĞİM

        Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

        TÜSİAD'A TEPKİ

        Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

        Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.

        20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım. Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında...

            Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.

            YENİ SONDAJ GEMİSİ MÜJDESİ

            Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz. Bu çerçevede Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarımız da sürüyor. Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik.

            Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

            Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleriyle ekonomideki sıkıntıları da sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla hedeflerimize doğru yolumuza doğru devam etmektir. Kimse karakter fukaralarının fitnelerine kulak asmasın. Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. Hep birlikte sahada olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum.

            Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve siyaset gündemindeki 50+1 tartışmalarına değinen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

            SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI
            Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur.

            MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
            Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan CHP ve İYİ Parti’ye tepki
            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan ekonomiye dair güven mesajları: Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz
                SON DAKİKA