SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan ekonomiye dair güven mesajları: Asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz

Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleriyle ekonomideki sıkıntıları da sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla hedeflerimize doğru yolumuza doğru devam etmektir. Kimse karakter fukaralarının fitnelerine kulak asmasın. Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. Hep birlikte sahada olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum.

Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve siyaset gündemindeki 50+1 tartışmalarına değinen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.



SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.