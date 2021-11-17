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    • 17.11.2021 13:19
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    • 17.11.2021 13:44
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    SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'nda ayakta alkışlanan video! Başkan Erdoğan tüm icraatları izletti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti iktidarındaki tüm icraatları izletti. Tüm icraatların peş peşe sıralandığı hızlandırılmış video sonrasında tüm salon ayağa kalkarak Erdoğan'ın sözlerini alkışladı.

    AK Parti grubunda ayakla alkışlanan sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru bugüne kadar AK Parti iktidarında yaptıkları icraatların hepsinin yer aldığı bir video da izletti.

    "İŞTE DİYORUM TÜRKİYE BU"
    Erdoğan videodan önce şunları söyledi: "20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık.

    1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım.

    Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında...

        Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor. "

        Başkan Erdoğan, bu sözlerinden sonra AK Parti iktidarında ülkeye yapılan tüm yatırımların, hizmetlerin yer aldığı videoyu izletti.

        "BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BU ŞEKİLDE İNŞA ETTİK EDİYORUZ"
        Erdoğan, videodan sonra şunları söyledi: Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz. Bu çerçevede Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarımız da sürüyor.

            Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor.

            Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'nda ayakta alkışlanan video! Başkan Erdoğan tüm icraatları izletti
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