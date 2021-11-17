SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'nda ayakta alkışlanan video! Başkan Erdoğan tüm icraatları izletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru bugüne kadar AK Parti iktidarında yaptıkları icraatların hepsinin yer aldığı bir video da izletti.
"İŞTE DİYORUM TÜRKİYE BU"
Erdoğan videodan önce şunları söyledi: "20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım.
Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında...