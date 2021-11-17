Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum Sanchez'i Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır.
İSPANYOL ŞİRKETLERE YATIRIM ÇAĞRISI
Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bizim bir hedefimiz var. Bunu da inanıyorum ki değerli dostum ile birlikte yakalayacağız. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. İspanyol bankası BBVA özellikle tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.
"İSPANYA'NIN BU TUTUMUNUN DİĞER BAZI MÜTTEFİKLERİMİZCE ÖRNEK ALINMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Tükiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda köşe başı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Malesef bir çok NATO ülkesi buradaki patriot sistemlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile bir çok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimiz daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.
Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.
"GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE MUAFİYETİ..."
Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla. İlkeli tutumumuzu ve çabamızı ortaya koyduk. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.
Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük sırtlanmıştır. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerinin sürdürülmesinin tüm taraflar açısından faydalı olacağına inanıyorum.
Aşırı sağın yükselmekte olduğu günümüzde Medeniyetler İttifakı'nın değeri daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar açısından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır.
İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.
İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı.
TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.
Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez tarafından imzalandı.
"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İspanya Krallığı Bilim ve Yenilik Bakanlığı Arasında Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı"nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İspanya Krallığı İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma ve Acil Durum Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez tarafından imza altına alındı.
"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Hükümet İkinci Başkan Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı"nı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İspanya Hükümet Başkanı İkinci Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz Perez imzaladı.
TÜRKİYE-İSPANYA HÜKÜMETLERARASI 7. ZİRVESİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen zirve öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez ile ilgili bakanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.
Zirve, daha sonra Erdoğan ve Sanchez başkanlığında başladı.
Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yerini aldı.