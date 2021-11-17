Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum Sanchez'i Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır.

İSPANYOL ŞİRKETLERE YATIRIM ÇAĞRISI

Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bizim bir hedefimiz var. Bunu da inanıyorum ki değerli dostum ile birlikte yakalayacağız. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. İspanyol bankası BBVA özellikle tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.



"İSPANYA'NIN BU TUTUMUNUN DİĞER BAZI MÜTTEFİKLERİMİZCE ÖRNEK ALINMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Tükiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda köşe başı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Malesef bir çok NATO ülkesi buradaki patriot sistemlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile bir çok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimiz daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.



Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE MUAFİYETİ..."

Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla. İlkeli tutumumuzu ve çabamızı ortaya koyduk. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük sırtlanmıştır. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerinin sürdürülmesinin tüm taraflar açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Aşırı sağın yükselmekte olduğu günümüzde Medeniyetler İttifakı'nın değeri daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar açısından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır.



İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı.