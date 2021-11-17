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    • 17.11.2021 22:09
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    • 17.11.2021 22:40
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye aile vurgulu 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni soran İspanyol gazeteciye, "Tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var" ifadeleriyle yanıt verdi. Erdoğan, "Bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık" dedi.

    Aile vurgulu ’İstanbul Sözleşmesi’ cevabı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

    İki ülke arasındaki ilişkilerden sığınmacı krizine kadar bir çok konuya değinen Erdoğan, İspanyol yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

    Yapılan basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.



    "GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTTIK"
    İlk söz hakkı tanınan İspanyol gazetecilerden Andres Gallardo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ni sordu.



    Erdoğan, gazeteci Gallardo'nun sorusu üzerine "İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden çıkardık" dedi.

    "ATILACAK ADIMLAR ZATEN YASALARIMIZDA VE GÜNDEMİMİZDE VAR"
    "Bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var." diyen Erdoğan, kadın kavramının Türkiye'de en kutsal varlık olduğunu söyledi.



        "BİZDE AİLE KAVRAMI ÇOK HASSASTIR"
        Aile kavramının önemine de değinen Cumhurbaşkanı son olarak, "Bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık." şeklinde konuştu.



        "KADINA ŞİDDET KONUSUNDA HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

        "İktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef bu dönemde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi rahatsız etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."
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