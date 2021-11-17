Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye aile vurgulu 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı





"KADINA ŞİDDET KONUSUNDA HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:



"İktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef bu dönemde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi rahatsız etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."

