Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye aile vurgulu 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerden sığınmacı krizine kadar bir çok konuya değinen Erdoğan, İspanyol yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.
Yapılan basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.
"GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTTIK"
İlk söz hakkı tanınan İspanyol gazetecilerden Andres Gallardo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ni sordu.
Erdoğan, gazeteci Gallardo'nun sorusu üzerine "İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden çıkardık" dedi.
"ATILACAK ADIMLAR ZATEN YASALARIMIZDA VE GÜNDEMİMİZDE VAR"
"Bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var." diyen Erdoğan, kadın kavramının Türkiye'de en kutsal varlık olduğunu söyledi.