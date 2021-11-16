Selin vurduğu Bozkurt'ta büyük değişim! Şovmenlerin yalancıların şovu bitti! Devlet milletiyle omuz omuza verdi

Sabah'ın haberine göre, Selin getirmiş olduğu 9 milyon metreküp malzeme 45 bin kamyon ile taşındı, 65 bin metreküp ağaç toplandı, sadece bölgede bin 300 iş makinesi çalıştı. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ihaleler tamamlandı ve önümüzdeki günlerde konutların temeli atılacak.

YENİ EVLER YOLDA

200 gün içinde de teslim edilecek. Konutlar, yeni hükümet konağı, okullar, sanayi sitesi, spor salonları, kent meydanı ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.