Selin vurduğu Bozkurt'ta büyük değişim! Şovmenlerin yalancıların şovu bitti! Devlet milletiyle omuz omuza verdi

Kastamonu Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından, sekin izlerini silebilmek için devlet tüm imkanlarını seferber etti.
Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, yapılacak olan projeleri anlattı. Daha güzel bir Bozkurt için ağır hasarlı yapılar, afete maruz alan içerisinde kalan yapılar ile kentsel dönüşüm kapsamında olan toplam 166 yapı için yıkım kararı verildi.
Sabah'ın haberine göre, Selin getirmiş olduğu 9 milyon metreküp malzeme 45 bin kamyon ile taşındı, 65 bin metreküp ağaç toplandı, sadece bölgede bin 300 iş makinesi çalıştı. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ihaleler tamamlandı ve önümüzdeki günlerde konutların temeli atılacak.
YENİ EVLER YOLDA
200 gün içinde de teslim edilecek. Konutlar, yeni hükümet konağı, okullar, sanayi sitesi, spor salonları, kent meydanı ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.
ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana sel felaketinin üzerinde 3 ay geçti. Felaketin ilk gününden bu yana, İçişleri Bakanlığı koordinesinde diğer bakanlıklara ait birimler, bölgeye intikal ederek selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.