Hain darbe girişimi gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanan Kılıçdaroğlu, İzmir'de 15 Temmuz Meydanı açılışı yaptı.

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı.

'Kılıçdaroğlu'nun darbelere karşı duruşu'nun fotoğrafları medyada da yer aldı.

"SANA YOLLARINI AÇTILAR GİTTİN"

Tepki çeken görüntüler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefet başkanı var. Şu anda konuşuyor, kontrollü darbe diyor. Nasıl bir kontrollü darbe bu? Öbür taraftan darbe olunca tankların önüne ben çıkarım diyeceksin. Tanklar dostlarının geldiğini görünce sana yollarını açtılar, sen de oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin." ifadelerini kullanmıştı

SEÇİME GÜNLER KALA YAPILAN AÇILIŞ

Bütün bu yaşanan sürecin ardından CHP lideri 31 Mart seçimleri yaklaşırken İzmir'de 15 Temmuz Meydanı'nın açılışını yaptı.