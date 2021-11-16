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    Son dakika: FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına darbe! 43 gözaltı

    Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon

    FETÖ'ye darbe üstüne darbe... Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

    73 ASKERİ ÖĞRENCİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına darbe! 43 gözaltı
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