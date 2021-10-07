Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi

Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak, da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.

Salih Güre

PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ