Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanmış, getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fidan ve Güre'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sabah'ın aktardığına göre İstanbul Adliyesindeki Mahkemeye, cezaevinden video konferansla bağlanan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.
EŞİNİ BİLE SUÇLADI
Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak, da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.
Salih Güre
PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ