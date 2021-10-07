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    • 07.10.2021 16:18
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    Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi

    ABD merkezli terör örgütü FETÖ'nün ne kadar karanlık bir yapılanma olduğu mahkemedeki savunmada bir kez daha tatbik edildi. Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ’cüler Salih Fidan ve Samet Güre hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’nün Irak’taki öğretmenlerinden olduğu tespit edilen Fidan ve Güre’nin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında 50 FETÖ’cüyü teşhis ettiğini, bunlar arasında eşinin bile olduğunu belirterek, tahliye edilmesini istedi. Savcı ise sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütüldüğünü belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmamalarını istedi. Haberin detayları...

    Eşini bile suçladı, asıl FETÖ’cüleri gizledi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanmış, getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.

    FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fidan ve Güre'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sabah'ın aktardığına göre İstanbul Adliyesindeki Mahkemeye, cezaevinden video konferansla bağlanan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

    EŞİNİ BİLE SUÇLADI

    Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak, da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.

    Salih Güre

    PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

        Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan Güre ve Fidan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütülmesi nedeniyle, beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

        Sanıklar ile avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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            Haberler Güncel Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi
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