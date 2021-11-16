Bölücü terör örgütü PKK'ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması açıldı! Korkunç tablo...

Bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG - PYD kendisine taraftar bulamayınca çocukları savaştırmak için sahaya sürdü.
Yapılan araştırmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/YPG tarafından insan ticareti mağduru edildiği değerlendirilen 18 yaş altı 616 çocuğun dosyası inceleme altına alındı.
Toplantıda örgüte 'İnsan Ticareti' suçundan da soruşturma açılması gerektiği kararı alındı. Karar sonrası Şırnak'ta geçtiğimiz ay ikna yöntemiyle teslim alınan iki kız çocuğunun 'İnsan Ticareti'ne zorlandırıldıkları belirlenince ilk kez örgüt adına 'İnsan Ticareti' suçlamasıyla soruşturma açıldı.
PKK/YPG ÇOCUKLARI EVİNE GÖNDERMEDİ