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    Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

    İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

    İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 29 gözaltı

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

    İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 29 gözaltı

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

    Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
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