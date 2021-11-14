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    • 14.11.2021 20:58
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    HDP'li vekilden Diyarbakır'da terörist elebaşı Öcalan için skandal çağrı

    Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP'nin Diyarbakır İl Örgütü’nün 3’üncü Olağanüstü Kongresinde konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı. Öztürk, "Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer. Bu da Öcalan’ın önünün açılmasıyla mümkün." ifadesini kullandı.

    HDP’li vekilden terörist elebaşı için skandal çağrı

    HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 3'üncü Olağanüstü Kongresini gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı kongrede konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK elebaşına özgürlük istedi.

    "ÇÖZÜM ÖCALAN"
    "Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer."     ifadesini kullanan ve terörist elebaşından 'sayın' diye bahseden Öztürk, "Bu da Öcalan'ın önünün açılmasıyla mümkün. Putin ve Biden size derman olmaz." açıklamasında bulundu.

    Öztürk, sözlerinin devamında "Öcalan sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları, Ortadoğu için umuttur. Bugün dünya halkları Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyor. Bu gerçekliği görün. Diyalog dışında bir seçenek yok." diye konuştu.

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    HDP’li vekilden terörist elebaşı için skandal çağrı
    Haberler Güncel HDP'li vekilden Diyarbakır'da terörist elebaşı Öcalan için skandal çağrı
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