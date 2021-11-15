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    • Güncel
    • 15.11.2021 23:16
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    • 15.11.2021 23:33
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    HDP'den ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti'ye 'açık olalım' mesajı: Akşener ve Kılıçdaroğlu 'bir öyle bir böyle' konuşuyor

    HDP'li Garo Paylan, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ortak bir aday çıkaracaklarını belirtti. İttifak ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendileri hakkında 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu söyleyen Paylan, bu durumu 'umut kırıcı' olarak niteledi. HDP'li vekil, "İstanbul'u hep beraber kazandık. Türkiye'yi de hep beraber kazanmalıyız" diyerek ittifakta 'açık olalım' mesajı verdi.

    HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye ’açık olalım’ mesajı

    HDP'li Garo Paylan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurgulayan Paylan, "İstanbul'u hep birlikte kazandık. Faşistlere vermedik, İstanbul'u kurtardık. Demokratik bir anlayışa teslim ettik." diye konuştu.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL 'HİTLER' BENZETMESİ
    Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adolf Hitler örneği üzerinden hedef alan Garo Paylan büyük bir skandal imza attı.




    "HEP BERABER KAZANMALIYIZ"
    Paylan, parlamento seçimlerinde ayrı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı ile yerel seçimlerde olduğu gibi 'ortak hareket edeceklerini' belirterek,"Cumhurbaşkanlığını mutlaka demokrat bir isim kazanmalı. Ortak bir aday fikrine açığız. Hep beraber kazanmalıyız." dedi.



        AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: 'BİR ÖYLE BİR BÖYLE' KONUŞUYORLAR
        Paylan, konuşmasının devamında ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarının 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu vurgulayarak, "Akşener ve Kılıçdaroğlu konuşmalarıyla umudu kırıyor. HDP olarak biz, tek bir yönden konuşuyoruz. Yol temizliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



        İTTİFAK ORTAKLARINI "BU BÜYÜK BİR SIKINTI" DİYEREK HEDEF ALMIŞTI
        Paylan, daha önce katıldığı bir canlı yayında da, ittifak ortaklarına yüklenerek, kendilerini görmezden gelen tutumu eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.


        HDP'DEN CHP VE İP'E GÖZDAĞI
        HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.
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