HDP'den ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti'ye 'açık olalım' mesajı: Akşener ve Kılıçdaroğlu 'bir öyle bir böyle' konuşuyor

HDP'li Garo Paylan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurgulayan Paylan, "İstanbul'u hep birlikte kazandık. Faşistlere vermedik, İstanbul'u kurtardık. Demokratik bir anlayışa teslim ettik." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL 'HİTLER' BENZETMESİ
Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adolf Hitler örneği üzerinden hedef alan Garo Paylan büyük bir skandal imza attı.
"HEP BERABER KAZANMALIYIZ"
Paylan, parlamento seçimlerinde ayrı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı ile yerel seçimlerde olduğu gibi 'ortak hareket edeceklerini' belirterek,"Cumhurbaşkanlığını mutlaka demokrat bir isim kazanmalı. Ortak bir aday fikrine açığız. Hep beraber kazanmalıyız." dedi.