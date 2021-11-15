HDP'den ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti'ye 'açık olalım' mesajı: Akşener ve Kılıçdaroğlu 'bir öyle bir böyle' konuşuyor





AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: 'BİR ÖYLE BİR BÖYLE' KONUŞUYORLAR

Paylan, konuşmasının devamında ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarının 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu vurgulayarak, "Akşener ve Kılıçdaroğlu konuşmalarıyla umudu kırıyor. HDP olarak biz, tek bir yönden konuşuyoruz. Yol temizliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.