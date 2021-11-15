AK Parti'den seçim sistemi açıklaması: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rauf Denktaş'ı rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, Denktaş'ın Kıbrıs davasında bayrak isimlerden olduğunu söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bütün dünyanın bir kazanım elde edeceğini belirten Aydemir, Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.
TÜRKLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ
Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah." diye konuştu.
HDP ile İP'İN İTTİFAKI