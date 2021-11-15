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    • 15.11.2021 17:17
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    AK Parti'den seçim sistemi açıklaması: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor

    Türk tarihinde en büyük destek alan liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın performansına karşı yetersiz kalan muhalefetin dış destekli gayri meşru ilişkileri güvenlik sorunu haline gelmeye başladı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İyi Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    AK Parti’den 50 artı 1 açıklaması

    AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rauf Denktaş'ı rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, Denktaş'ın Kıbrıs davasında bayrak isimlerden olduğunu söyledi.

    Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bütün dünyanın bir kazanım elde edeceğini belirten Aydemir, Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

    TÜRKLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ

    Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah." diye konuştu.

    HDP ile İP'İN İTTİFAKI

        Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı'na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İyi Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

        "KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerine de değinen Aydemir, "Helalleşme, önce kürsüye çıkıp her gün iftira ettiklerinize, yalan söylediklerinize, töhmet altında bıraktıklarınıza 'Bizi bağışlayın, bunları yaptık ama hakkınızı helal edin' demekle başlar bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli ve helalliğe oradan başlamalı." dedi.

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