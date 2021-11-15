AK Parti'den seçim sistemi açıklaması: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor

Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah." diye konuştu.

HDP ile İP'İN İTTİFAKI