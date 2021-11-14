Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.
Buradaki konuşmasında, gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.
Buradaki konuşmasında, gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı.
Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen Troya Savaşı ve Troya'nın yıkılışı hadisesinin, izleri bugüne kadar süren bir mücadeleyi anlattığını belirten Erdoğan, "Millet olarak yaşadığımız tüm coğrafyalar gibi Anadolu'da da iyi olan, güzel olan, insanımız için hayırlı olan ne bulduysak, ne gördüysek hepsine de sahip çıktık ve bunları da geliştirdik. Hamdolsun kendine güvenen bir millet olarak hiçbir komplekse kapılmadan bu topraklarda var olan her değeri korumak, yaşatmak, geleceğe aktarmak için çalıştık, çalışıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Anadolu'nun bu vasfına verilen zararlar, bilinçli bir politikanın değil, kimi zaman zorlukların kimi zaman cehaletin, çoğunlukla da açgözlülüğün yol açtığı hoyratlıkların ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.
"MÜZELER NOKTASINDA DA DÜNYAYLA YARIŞIYORUZ"
Başkan Erdoğan, buna karşılık kendilerinin, bu müzede olduğu gibi bilinen en eski çağlardan bugüne tüm tarihi korumak için her türlü adımı attıklarını, her türlü yatırımı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Müzeler fakiri bir ülke olmaktan çıkıyoruz, çıkacağız. Müzeler noktasında da dünyayla yarışıyoruz, yarışacağız." dedi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki en modern müzelerin kendi dönemlerinde yapıldığını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Sadece tarihin maddi kalıntılarını değil insani değerlerini de koruyor ve sahipleniyoruz. Bugün gala gösterimi vesilesiyle bir arada olduğumuz Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli bunun örneklerinden biridir." dedi.
Başkan Erdoğan, belgeselin oyuncularına ve senaristlerine teşekkür ederek, Ezineli Yahya Çavuş'un, tıpkı Bigalı Mehmet Çavuş gibi mücadelesi, kahramanlığı, cesareti ve mütevazılığıyla Çanakkale Savaşı'nı ölümsüz kılan sembollerden biri olduğunu söyledi.
Az sayıda kişiyle 2 bin kişiye karşı mücadele verildiğini hatırlatarak, Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini aktaran Erdoğan, "Burası çok çok farklı. Çok büyük bir düşman birliğinin topraklarımıza çıkarma yapmasını az sayıdaki askeriyle uzun süre engelleyen Yahya Çavuş, savaşın gidişatını değiştiren kahramanlarımızdan biri olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bölük komutanı yüzbaşının ağır şekilde yaralanması üzerine başına geçtiği birliğiyle giriştiği çatışmada yaralanan Ezineli Yahya Çavuş, tedavisinin ardından yeniden cepheye koşmuştur." diye konuştu.
3'üncü Kirte Muharebesi'nde şehit olan Ezineli Yahya Çavuş'un hatırasının Ertuğrul Koyu'ndaki diğer şehit arkadaşlarıyla birlikte adına yaptırılan anıtta yaşatıldığını hatırlatan Erdoğan, tüm kahramanlar gibi Yahya Çavuş'un da milletin kalbinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, millet olmanın gereklerinden birinin de tarihteki bu tür sembol isimleri destanlar, türküler, hikayeler, romanlar, sinema filmleri, televizyon dizileri ve belgesellerle nesilden nesile aktarmak olduğunu söyledi.
Verdikleri desteklerle ve yaptıkları yönlendirmelerle son dönemde bu doğrultuda pek çok projenin hayata geçmesini sağladıklarına işaret eden Erdoğan, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya nice ismi ve hadiseyi günümüz teknikleriyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza en etkili, en estetik, en güzel şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Hamdolsun bu doğrultuda önemli bir mesafe de kat ettik, hatta ortaya çıkan eserler kendi sınırlarımızı da aşan bir ilgiye ve beğeniye mazhar oldu. Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'ni de bu kapsamda değerli bir çalışma olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Belgeselin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti, belgeselde rol alan ancak kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Semra Dinçer'e de Allah'tan rahmet diledi.
Başkan Erdoğan, "Gençlerimizin Ezineli Yahya Çavuş'un, Bigalı Mehmet Çavuş'un ve diğer kahramanlarımızın izinden giderek ülkelerinin ve milletlerinin istiklali için yeni destanlar yazacaklarına inanıyorum. Bu millet büyük bir millet, güçlü bir millet ve bu millet hep şehadete yürüyen bir millet. Bu millet, şehadetle inanıyorum ki bedeller ödeyerek işte bu toprakları vatan yapmış bir millet." dedi.