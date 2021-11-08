Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonun perde arkası ortaya çıktı: 'Büyük Mason Locası' bağlantısı!

CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına sıralamışlardı. Hatta öyle ileri gittiler ki sosyal medyada "Erdoğan öldü" paylaşımlarını dolaşıma sokacak kadar alçalmışlardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
İĞRENÇ KAMPANYADA İLGİNÇ BAĞLANTILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. 3 Kasım Çarşamba günü ise sosyal medya üzerinden, "#ölmüş#öldü#öldümü" Hashtag'ı açarak Başkan Erdoğan'ın öldüğünü iddia ettiler. Başkan Erdoğan'ın öldüğü yönündeki iğrenç kampanyada ilginç bağlantılar tespit edildi.
KURULAN TUZAKLARIN SAYISI DA ÇAPI DA ARTIYOR
Başkan Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde, "Biz bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere ne dedik. 'One Minute'. 'One Minute' dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor" ifadelerini kullanmıştı.