Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.



'İLK KEZ' DEDİ O İLİMİZİ UYARDI

Günlük Covid-19 tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Bakan Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.