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    • 15.11.2021 20:25
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.


    'İLK KEZ' DEDİ O İLİMİZİ UYARDI
    Günlük Covid-19 tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Bakan Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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