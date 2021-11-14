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    • 14.11.2021 17:35
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    VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri tarafından VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olan ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak burs desteği veriliyor. Ortaöğrenim için başvurular sona ererken yükseköğrenim öğrencilerinin başvuru işlemleri için ise çok az bir zaman kaldı. Bu nedenle gözler sonuçlara çevrildi. Peki 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? VGM burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor?

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğrenciler için karşılıksız, geri ödemesiz olarak verilen burslar büyük önem taşıyor ve ekonomik olarak rahat bir eğitim hayatı sağlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim için başvurularını almaya devam ettiği VGM burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki tarih bilgisi geldi mi?

    VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için VGM burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

    Yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. Başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. Bursiyer adayları 15 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek. Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenciler de bu tarihlerde başvuru yapabilir.

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız...

    Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız…

    Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.

    • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Durumu yükseköğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.

    • Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.

        • Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.

        • Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

        • Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilerek değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

        Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

        • Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

        VGM BURSLARI NE KADAR VERİLECEK?

        2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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