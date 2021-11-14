ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyişe başladı ve bir yandan da nerede sınava gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte ATA AÖF sınavına ilişkin detaylar...
ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF online sistmeine TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş sağlayabilecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.