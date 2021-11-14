ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyişe başladı ve bir yandan da nerede sınava gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte ATA AÖF sınavına ilişkin detaylar...