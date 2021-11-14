Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.11.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 16:59
    ABONE OL

    ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler ders çalışmaya devam ederken akademik takvimi merak ediyor ve sınavlara hangi tarihlerde gireceğini sık sık sorguluyor. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? Sınava az bir zaman kala sınav yerlerini de merak eden öğrenciler için ATA AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyişe başladı ve bir yandan da nerede sınava gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte ATA AÖF sınavına ilişkin detaylar...

    ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

    ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    ATA AÖF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF online sistmeine TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş sağlayabilecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

        ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
        Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
        Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
        Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
        2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na Lütfü T. tepkisi
        Haberler Güncel ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
            SON DAKİKA