Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale, tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri hâline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "Köprü inşaatında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. İnşallah, önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, yani Çanakkale Deniz Zaferimizin 106'ncı yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız. İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsünden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü Bursa-Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabileceksiniz. Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz." dedi.

YAPTIKLARI CEHALETTİR

Konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili CHP Genel Başkanı'nın işadamlarını tehdit etmesini de hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dünyayı tehdit etmesinin devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının, bu ülkeye ne kadar ihanet içinde olduğunun ifadesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyorsa biz "zor oyunu bozar" diyerek bu engelleri aşacak güç ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedip, fazla enerji sarfedeceğiz, biraz canımız sıkalacak ama mutlaka hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

2023 İMZASI

● Köprü 5 bine yakın çalışanla 4.5 yılda tamamlandı.

● 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olurken Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgeliyor.

● 318 metrelik yükseklikteki kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 3'üncü ayın 18'ini simgeliyor.

● Kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek.

● Kulelerin yüksekliği 300 metrelik Eyfel kulesini geçmiş oldu.

● Köprü açılınca Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek.

● 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak.

● 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

● Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte.