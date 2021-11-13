Başkan Erdoğan'dan Çanakkale'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Çanakkale'de Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Maşallah bugün Çanakkale bir başka, Biga bir başka. Bu birlikteliğinizi Rabbim daim kılsın. Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Buraya ilk geldiğimde karşımda sadece bir 10 kişi vardı. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye…

BİZ ESERLERLE KONUŞUYORUZ

Osmanlı döneminde tüm kuvvetler burada toplanıp buradan yola çıkardı. Şimdi buradan da bir yola çıkıyor muyuz? Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesiyle yaptığımız ziyareti Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik. Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları destekliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet sağlayacak alt yapı yatırımlarını resmen açıyoruz.









MİLLİ MÜCADELEMİZİ BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDIK

Değerli kardeşlerim millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Balkanların, Irak ve Suriye'nin elimizden çıkışına tanıklık ettik. Hepsinden önemlisi milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bunların içinde Çanakkale Savaşı cumhuriyetimize giden yolun önsözü olması bakımından önemlidir.

ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Üzerimiz gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak gibi de duruyor. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerini bizi boğazın iki yakasından kazıyıp atma hevesleri hala sona ermemiştir. Anadolu'nun 1000 yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri sona ermemiştir.