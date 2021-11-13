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    • 13.11.2021 19:15
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Zirvesi' tebriği!

    Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp tebrik etti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı da, nesilden nesile taşınacak bir bayrak gibi Türk milletine emanet ettiği de vurgulandı.

    Haritaya dikkat!

    Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi bugün gerçekleştirildi.

    Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

    BAHÇELİ'DEN TEBRİK
    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp tebrik etti.

    MHP'den yapılan açıklamaya göre MHP lideri Devlet Bahçeli, 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen; Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi münasebetiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

    MİLLİ ŞUUR NİŞANI
    Bahçeli'nin, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı'na "Milli Şuur Nişanı"nı Türk Milleti'nin layık gördüğünü samimiyetle paylaştığı bildirildi.

        BİNALİ YILDIRIM'A TEBRİK
        Bahçeli ayrıca, Türkiye'yi temsilen Aksakallılar Konseyi'ne atanan Sayın Binali Yıldırım'ı da telefonla arayarak kutladı.

        TÜRK DÜNYASI HARİTASI TASARLADI
        MHP'den yapılan aynı açıklamada, Bahçeli'nin, uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı da, nesilden nesile taşınacak bir bayrak gibi Türk milletine emanet ettiği de vurgulandı.
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        Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Zirvesi' tebriği!
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