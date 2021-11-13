MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Zirvesi' tebriği!

TÜRK DÜNYASI HARİTASI TASARLADI

MHP'den yapılan aynı açıklamada, Bahçeli'nin, uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı da, nesilden nesile taşınacak bir bayrak gibi Türk milletine emanet ettiği de vurgulandı.