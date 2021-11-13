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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nün son tabliye montajını düzenlenen törenle Başkan Erdoğan yaptı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu. Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.

13.11.2021 16:00 - Son Güncelleme: 13.11.2021 16:18
1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nün son tabliye montajını düzenlenen törenle Başkan Erdoğan yaptı.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.


1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA İKİ YAKA BİRLEŞTİ
Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusu da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri

Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu. Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.

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