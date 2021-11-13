1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı tamamlandı! İşte öne çıkan özellikleri
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nün son tabliye montajını düzenlenen törenle Başkan Erdoğan yaptı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu. Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.
13.11.2021 16:00
- Son Güncelleme: 13.11.2021 16:18
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nün son tabliye montajını düzenlenen törenle Başkan Erdoğan yaptı.
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.
Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu. Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.