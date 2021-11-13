MEB'den ara tatil için yeni karar! Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor: "15-19 Kasım'da uzaktan eğitim yoluyla..."





"15-19 KASIM MESLEKİ ÇALIŞMALAR"

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler mesleki eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Mesleki Gelişim başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" içeriğinden ulaşabilecek.

Öğretmenler uzaktan eğitime internet erişimi olan herhangi bir yerden katılabilecek. Ancak talep etmeleri halinde Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının imkanlarını kullanarak da bu eğitimi tamamlayabilecek.