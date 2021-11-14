AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: CHP'li İBB sınıfta kaldı, aklı cumhurbaşkanlığı adaylığında

"BEDEN OLARAK BURADALAR, AKIL OLARAK DEĞİL"

İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.