Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya geldi.





Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin çok değerli bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ben bu belgeseli gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım. Belgeselin senaristine özellikle teşekkür ediyorum. 16 kişiyle 2 bin kişiye karşı verilen büyük bir mücadele var. Çok sayıda düşman birliğinin topraklarımıza çıkarma yapmasını uzun bir süre engelleyen Ezineli Yahya Çavuş, büyük bir başarı örneği sergilemiştir. TRT Belgesel kanalında yayınlanacak olan bu belgeselin yapımında yer alan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Erdoğan, programın bitişinde ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale türküsüne eşlik etti.