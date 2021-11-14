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    • Güncel
    • 14.11.2021 22:20
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    • 14.11.2021 22:26
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    Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili erken açılış müjdesi

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle buluşmasında 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili müjde verdi. Erdoğan, köprünün beklenenden erken açılabileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca Kınalı-Tekirdağ otobanı ile ilgili de görüşmelerin yapıldığını söyledi.

    Başkan Erdoğan’dan erken açılış müjdesi

    Başkan Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "İnşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız." diye konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca Kınalı-Tekirdağ Otobanı ile ilgili de "Bugün bunun da görüşmelerini yaptık." dedi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler:
    Bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz işte büyük oynamak budur. Bize önce adeta dalga geçmek suretiyle 'bu hayal, bu yapılamaz' demişlerdi ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük.

    "LAFLA MODERNLİK OLMAZ"
    Köprünün, dünyada 1 numara olduğunu ve bunu övünerek söylediğini belirten Erdoğan, "Bu bizim hakkımız, niye? Birileri bunu yapmamışsa, biz yapmışsak bu hakkımızı, marifet iltifata tabidir, koruyacağız. Her şeyden öte burası Çanakkale, iki kıtayı birbirine bununla bağlıyorsunuz, zaman geliyor seferlerin durduğu bu yerde Çanakkale destanının yazıldığı gibi şimdi biz de 6 dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Bunun adı zamanı durdurmaktır. Bu aynı zamanda moderniteyi, modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ERKEN AÇILIŞ" MÜJDESİ
        Başkan Erdoğan, "Yol medeniyettir" ifadesini her zaman kullandığını belirterek, "Medeni olmak işte bu eserlerle olur. Şimdi biz bunu, ana muhalefetin başındaki zat diyor ki 'Peki nereden, neyi buldunuz da nasıl yaptınız'. Zaten kabiliyet burada, biz kaynak ürettik, yap-işlet-devret bir kaynaktır. Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız. Ama biz yap-işlet-devret usulüyle bu kaynağı ortaya koyduk ve 'Arkadaş sen yapmak mı istiyorsun, buyur yap, kaynağı da bul'. Kaynağı da buldular, geldiler ve şimdi burası yapıldı ve belki de inşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız." diye konuştu.

        "YENİ BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ"
        Köprünün son tabliyesinin de yerleştirildiğini anımsatan Erdoğan, "Biz şimdi açılıştan sonra burada bir başka süreci yaşayacağız. Nedir? Kınalı-Tekirdağ, bu otobanı da inşallah bununla birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün bunun da görüşmelerini yaptık." dedi.

        Tekirdağ'ın İzmir ile bağlantısını kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Gerek yolcu taşımacılığında gerek yük taşımacılığında, buralar bize büyük fırsatlar verecek. Onun için biz de diyoruz ki; bizim görevimiz bu millete efendi olmak değil, bu millete hizmetkar olmak, hizmetkar olmamızın gereğini inşallah bununla da yapmış oluyoruz." diye konuştu.

        Yüklenici firmanın, "Bunu öne çekmemizde bir mani var mı?" dediğini aktaran Erdoğan, "Biz de dedik ki; gökten ne yağar ki yer kabul etmez, yeter ki öne çekin. Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız." şeklinde konuştu.

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        Başkan Erdoğan’dan erken açılış müjdesi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili erken açılış müjdesi
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