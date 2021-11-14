Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili erken açılış müjdesi

Başkan Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "İnşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız." diye konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca Kınalı-Tekirdağ Otobanı ile ilgili de "Bugün bunun da görüşmelerini yaptık." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler:
Bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz işte büyük oynamak budur. Bize önce adeta dalga geçmek suretiyle 'bu hayal, bu yapılamaz' demişlerdi ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük.
"LAFLA MODERNLİK OLMAZ"
Köprünün, dünyada 1 numara olduğunu ve bunu övünerek söylediğini belirten Erdoğan, "Bu bizim hakkımız, niye? Birileri bunu yapmamışsa, biz yapmışsak bu hakkımızı, marifet iltifata tabidir, koruyacağız. Her şeyden öte burası Çanakkale, iki kıtayı birbirine bununla bağlıyorsunuz, zaman geliyor seferlerin durduğu bu yerde Çanakkale destanının yazıldığı gibi şimdi biz de 6 dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Bunun adı zamanı durdurmaktır. Bu aynı zamanda moderniteyi, modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz." değerlendirmesinde bulundu.