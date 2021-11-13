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    • 13.11.2021 11:56
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    Son dakika: PKK'nın kış yapılanmasına darbe! Bestler-Dereler'de 85 mağara yok edildi, 2 terörist öldürüldü

    Son dakika...Terör örgütü PKK'ya hem havadan hem karadan darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında 7 Kasım’da başlatılan Eren-1 Kış Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak Herguş Yaylasında öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019’da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

    PKK’nın kış yapılanmasına darbe

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile Eren Kış Operasyonları başlatılmıştı. Operasyonlarda Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi

    Eren Kış-1 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 adet 60 mm.'lik havan, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 adet EYP, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 5 kilo patlayıcı madde, 103 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    İKİ AYRI SALDIRININ FAİLLERDEN OLDUĞU BELİRLENDİ
    Eren Kış-1 Operasyonunda Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemlerde tespit edildi.

    Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak Herguş Yaylasında öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
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    Haberler Güncel Son dakika: PKK'nın kış yapılanmasına darbe! Bestler-Dereler'de 85 mağara yok edildi, 2 terörist öldürüldü
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