Eren Kış-1 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 adet 60 mm.'lik havan, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 adet EYP, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 5 kilo patlayıcı madde, 103 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İKİ AYRI SALDIRININ FAİLLERDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Eren Kış-1 Operasyonunda Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemlerde tespit edildi.