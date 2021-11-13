Başak Cengiz'i kılıçla katleden Can Göktuğ Boz'a hesap sorulsun! Hukukçular: Ailenin hukuki sorumluluğu var





Ufuk Çağlayan





Dayı Ufuk Çağlayan ise katilin ailesine tepki gösterdi: 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün.' Böyle bir mantık olabilir mi?