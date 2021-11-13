Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başak Cengiz'i kılıçla katleden Can Göktuğ Boz'a hesap sorulsun! Hukukçular: Ailenin hukuki sorumluluğu var

    Can Göktuğ Boz, mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında kılıçla katletti. Savunmasını, annesi üstlendi. “Akıl sağlığı yerinde değil. Tedaviyi reddetti” dedi. Tepki çeken o sözleri hukukçular değerlendirdi: Ailenin hukuki sorumluluğu var

    Hesabı sorulsun
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye'de kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son kurban, henüz 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'di. Ankara'da yaşayan Başak Cengiz, geçici görevle kısa süre önce İstanbul'a geldi.



    Salı akşamı işten çıkıp evine gittiği sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısıyla hayatını kaybetti. Katil ifadesinde "Birini öldürmek istedim. Karşı koyamayacağı için kadını seçtim" demesi ise tüyler ürpertti. Sokak ortasında, hiç tanımadığı bir cani tarafından katledilen Cengiz, toprağa verildi.

    YÜREK YAKAN FERYAT
    Katilin avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu'ysa oğlunun savunmasını üstlendi.



    Anne Beyhan Cengiz

    "Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedaviyi reddetti" dedi. Ailenin bu sorumsuzluğu 83 milyonun tepkisini çekti. Acılı anne Beyhan Cengiz, "Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Ben adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarına isyan etti.



        Ufuk Çağlayan


        Dayı Ufuk Çağlayan ise katilin ailesine tepki gösterdi: 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün.' Böyle bir mantık olabilir mi?



        "Akli dengem yerinde değil" diyen Can Göktuğ Boz iki üniversite bitirdiği ortaya çıktı.

        HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ
        Yaşanan cinayetin ardından gözler Boz ailesine çevrildi. Avukat anne Ayşe Necla Yomralıoğlu ve mühendis baba Ali Boz, "Oğlumuzun psikolojisi bozuk" dedi. Hukukçular ailenin olaydaki rolünü TAKVİM'e değerlendirdi.

        AVUKAT BARIŞ ERBAŞ: Anne ve babanın cinayetten ötürü cezai bir sorumluluğu yoktur. Ancak hukuki sorumlulukları gündeme gelebilir. Şahıs gerçekten akıl hastasıysa gerekli tedbirleri almadıkları için sorumlu tutulabilirler.

        AVUKAT ÇAĞLA GÜL BULUT: Şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle vesayet altına alınması gerekirdi. Bu durumda aile şüphelinin kontrol altında tutulmasını sağlama sorumluluğu var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Nilüfer Belediyesi’nde makamlar eşe dosta!
        Haberler Yaşam Başak Cengiz'i kılıçla katleden Can Göktuğ Boz'a hesap sorulsun! Hukukçular: Ailenin hukuki sorumluluğu var
            SON DAKİKA