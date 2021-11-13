Başak Cengiz'i kılıçla katleden Can Göktuğ Boz'a hesap sorulsun! Hukukçular: Ailenin hukuki sorumluluğu var

Türkiye'de kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son kurban, henüz 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'di. Ankara'da yaşayan Başak Cengiz, geçici görevle kısa süre önce İstanbul'a geldi.
Salı akşamı işten çıkıp evine gittiği sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısıyla hayatını kaybetti. Katil ifadesinde "Birini öldürmek istedim. Karşı koyamayacağı için kadını seçtim" demesi ise tüyler ürpertti. Sokak ortasında, hiç tanımadığı bir cani tarafından katledilen Cengiz, toprağa verildi.
YÜREK YAKAN FERYAT
Katilin avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu'ysa oğlunun savunmasını üstlendi.
Anne Beyhan Cengiz
"Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedaviyi reddetti" dedi. Ailenin bu sorumsuzluğu 83 milyonun tepkisini çekti. Acılı anne Beyhan Cengiz, "Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Ben adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarına isyan etti.