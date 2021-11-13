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Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz'u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

İstanbul Ataşehir'de hayatında ilk defa gördüğü Başak Cengiz'i yol ortasında samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz yakalanmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caniyi komşuları anlattı. Komşular Can Göktuğ Boz'un defalarca elinde bıçak ya da kılıçla cama çıkarak "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını, evinde bile kılıçla gezdiğini , "Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' dediğini anlattı. İşte detaylar...

13.11.2021 09:22 - Son Güncelleme: 13.11.2021 09:22
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

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Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

Can Göktuğ Boz'un avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gören oğlu ile 3 yıldır görüşmediklerini, babası Ali Boz ise her gün görüştüğü oğlunun cinnet geçirdiğini söyledi.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

Tüm Türkiye, ailenin "Psikolojik sorunları vardı" savunmasına tepkili.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

İstanbul Ataşehir'de hayatında ilk kez gördüğü Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) babası Ali Boz bir dönem Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı yapmıştı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

Annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise Üsküdar'da avukatlık yapıyordu. Çift yıllar önce ayrılmıştı. Can Göktuğ Boz, babasına ait Ataşehir'deki evde tek başına yaşıyordu.

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