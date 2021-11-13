Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz’u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim

Can Göktuğ Boz'un avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gören oğlu ile 3 yıldır görüşmediklerini, babası Ali Boz ise her gün görüştüğü oğlunun cinnet geçirdiğini söyledi.