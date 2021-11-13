Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz'u komşuları anlattı: Hepinizi öldüreceğim
İstanbul Ataşehir'de hayatında ilk defa gördüğü Başak Cengiz'i yol ortasında samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz yakalanmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caniyi komşuları anlattı. Komşular Can Göktuğ Boz'un defalarca elinde bıçak ya da kılıçla cama çıkarak "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını, evinde bile kılıçla gezdiğini , "Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' dediğini anlattı. İşte detaylar...
13.11.2021 09:22
- Son Güncelleme: 13.11.2021 09:22
Can Göktuğ Boz'un avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gören oğlu ile 3 yıldır görüşmediklerini, babası Ali Boz ise her gün görüştüğü oğlunun cinnet geçirdiğini söyledi.
İstanbul Ataşehir'de hayatında ilk kez gördüğü Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) babası Ali Boz bir dönem Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı yapmıştı.
Annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise Üsküdar'da avukatlık yapıyordu. Çift yıllar önce ayrılmıştı. Can Göktuğ Boz, babasına ait Ataşehir'deki evde tek başına yaşıyordu.