İstanbul Havalimanı'ndan Kovid-19 pandemisinde tarihi başarı: 2020'de birinciydik 2021'de de birinci olacağız!

Programda havacılık sektörünün şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ve normalleşme sürecinin devam ettiğini kaydeden Samsunlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı turistlere ve havayolu şirketlerine tekrar kapılarını açması çok iyi bir gelişme. Koordinasyon, Covid-19 aşılama süreci küresel olarak desteklendiği ve devletler tarafından teşvik edildiği için daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en dirençli havalimanı olduğunu belirten Samsunlu, "Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uzun mesafe uçuşlarla Asya ve Orta Doğu'da daha fazla hareketlilik göreceğimizi umuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa'nın en dirençli havalimanıyız. 2020'de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021'de de birinci olacağız" açıklaması yaptı.