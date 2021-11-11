DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta

DSP Genel Başkanı Aksakal, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümde saygıyla andıklarını bildirdi.
Gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Lideri Meral Akşener'in adımlarının çok tehlikeli olduğunu ve devleti zaafiyete uğrattığını belirtti.
"TÜRKKAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin kötü davranış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Siyasette ve sosyal ilişkilerde nezaketin timsali olmuş bir devlet adamının, Bülent Ecevit'in partisinin genel başkanı olarak, Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayın tarafı olan Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadığımızı öncelikle belirtmek durumundayım. Eleştirilerin dozu konusunda değerlendirme yapma hakkımızın bir kenarda durması koşuluyla bu milletvekilinin vekili olduğu milletin ferdine karşı sarf ettiği kötü söz hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez. Elbette bu kişinin halen mensubu olduğu partinin Meclis'te üstlendiği grup başkan vekilliği görevinden ayrılmış olması olumlu karşılansa da eğer kendisi bir irade ortaya koyamıyorsa bulunduğu partinin yetkili organlarının kararıyla mensubu olduğu yapıdan uzaklaştırılması en azından toplumsal infialin etki derecesini düşürecektir. Milletvekilliğinden ayrılmasına yönelik beklentiler konusuna gelince; bilindiği üzere mevcut yasalarımıza göre bir kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi parti genel başkanlarının değil sadece milletvekilinin kendi iradesine bağlı olmakla birlikte, aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nun da onayını gerektirmektedir. Bu hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir."
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ: ZAFİYETE UĞRATMAKTADIR