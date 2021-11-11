DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta

Aksakal, "Bütün bunlara karşın gerek CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaları muhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendi içimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü de zafiyete uğratmaktadır. Ayrıca uluslararası ticari ya da siyasi ilişkilerde tehdit, şantaj ve benzeri yöntemlerin de asla kabul edilebilir tarafının olmadığı tartışmadan varestedir. CHP Sözcüsü Sayın Engin Altay'ın dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında mezkur mektup içeriğiyle ilgili olarak 'Evet şikayet etmiyoruz, tehdit ediyoruz' diyerek sanki bu gibi ihaleleri sadece AB ülkelerinin firmaları alacakmış gibi algı yaratması ayrı bir trajikomik durum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Peki yarın bu gibi projelere Rusya, Çin, Japonya firmaları girerse başka bir rejim mi uygulayacaklar bunu kendilerine sormak lazım. Bir olay nasıl ve ne kadar karikatürize edilebilir, diye merak edilirse ancak bu ölçüde kötü başka bir örneğini göremeyeceksiniz. Devletleri yönetenler ve yönetme iddiasında bulunanlar mafyavari ağızla konuşma lüksüne sahip değillerdir" diye konuştu.

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