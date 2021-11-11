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    • Güncel
    • 11.11.2021 16:16
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    • 11.11.2021 16:58
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta

    Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle iş birliği muhalefet paydaşlarını rahatsız etti. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaları muhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendi içimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmaktadır" ifadelerini kullandı. Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e karşı, "bacını si...rim" küfrüne de çok sert tepki gösterdi.

    AA
    DSP, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ihanetle suçladı

    DSP Genel Başkanı Aksakal, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümde saygıyla andıklarını bildirdi.

    Gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Lideri Meral Akşener'in adımlarının çok tehlikeli olduğunu ve devleti zaafiyete uğrattığını belirtti.

    "TÜRKKAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Aksakal, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin kötü davranış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Siyasette ve sosyal ilişkilerde nezaketin timsali olmuş bir devlet adamının, Bülent Ecevit'in partisinin genel başkanı olarak, Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayın tarafı olan Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadığımızı öncelikle belirtmek durumundayım. Eleştirilerin dozu konusunda değerlendirme yapma hakkımızın bir kenarda durması koşuluyla bu milletvekilinin vekili olduğu milletin ferdine karşı sarf ettiği kötü söz hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez. Elbette bu kişinin halen mensubu olduğu partinin Meclis'te üstlendiği grup başkan vekilliği görevinden ayrılmış olması olumlu karşılansa da eğer kendisi bir irade ortaya koyamıyorsa bulunduğu partinin yetkili organlarının kararıyla mensubu olduğu yapıdan uzaklaştırılması en azından toplumsal infialin etki derecesini düşürecektir. Milletvekilliğinden ayrılmasına yönelik beklentiler konusuna gelince; bilindiği üzere mevcut yasalarımıza göre bir kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi parti genel başkanlarının değil sadece milletvekilinin kendi iradesine bağlı olmakla birlikte, aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nun da onayını gerektirmektedir. Bu hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir."

    KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ: ZAFİYETE UĞRATMAKTADIR

        DSP lideri Aksakal, görevleri ülkelerinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerini yürütmekle sınırlı olan bir kısım büyükelçinin, görev sınırlarını da zorlayacak biçimde kalkışma gerçekleştirdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin silahsız halini denemeye yeltendiğini söyledi.

        Aksakal, "Bütün bunlara karşın gerek CHP Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaları muhatap alarak bir mektup diplomasisi yürütme yöntemi gerekse İyi Parti Genel Başkanı'nın aynı mekanizmaların toplu kahvaltı davetine icabet etmesi, kendi içimizde olması gereken milli birlik görüntüsünü de zafiyete uğratmaktadır. Ayrıca uluslararası ticari ya da siyasi ilişkilerde tehdit, şantaj ve benzeri yöntemlerin de asla kabul edilebilir tarafının olmadığı tartışmadan varestedir. CHP Sözcüsü Sayın Engin Altay'ın dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında mezkur mektup içeriğiyle ilgili olarak 'Evet şikayet etmiyoruz, tehdit ediyoruz' diyerek sanki bu gibi ihaleleri sadece AB ülkelerinin firmaları alacakmış gibi algı yaratması ayrı bir trajikomik durum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Peki yarın bu gibi projelere Rusya, Çin, Japonya firmaları girerse başka bir rejim mi uygulayacaklar bunu kendilerine sormak lazım. Bir olay nasıl ve ne kadar karikatürize edilebilir, diye merak edilirse ancak bu ölçüde kötü başka bir örneğini göremeyeceksiniz. Devletleri yönetenler ve yönetme iddiasında bulunanlar mafyavari ağızla konuşma lüksüne sahip değillerdir" diye konuştu.

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