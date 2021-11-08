AK Parti'den flaş sözler: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir

"Namussuz siyasete evet diyeceksiniz. Namussuz siyaset, halkına hesap veren siyaset" gafıyla günlerce dalga konusu olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken tespit AK Parti'den geldi...
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, '8 Kasım Dünya Şehircilik Günü' nedeniyle 81 ildeki Çevre, Şehir ve Kültür başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Karaaslan, konuşmasında, şehirlerin; sadece barınma ihtiyacını karşılayan yerler olmadığını, çok önemli değerleri, maneviyatı, hikmet, bilgelik, tevazu ve birlikte yaşama kültürünü temsil ettiğini söyledi.
AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin çok temel ve derin sorunları olduğunu hatırlatan Karaaslan, "O gün için hayatımızın merkezine aldığımız sorunlar, bugün artık hatırlamadıklarımız oldu. O gün şehirlerimizde ciddi alt yapı sorunları vardı. Kanalizasyon sorunu vardı. Çevre, hava kirliliği vardı. Temel konut sorunu vardı, deprem riski, deprem vardı ve ne yazık ki bunlara çözüm üretecek bir irade yoktu. Göreve geldiğimizde bu temel sorunlara çözüm üreterek işe başladık. 'İlmek ilmek dokuduk' dersek yeridir. AK Parti iktidarlarımız döneminde, 'olmaz' denilen oldu, hayal gibi görünenler gerçeğe dönüştü" dedi.
"VATANDAŞIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"