Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Türk Tarih Kurumu’nda düzenlenen törende önemli mesajlar verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz" diye yazdı. Erdoğan, daha sonra Atatürk Dil Tarih Kurumu'nun düzenlediği törende, önemli mesajlar verdi.

ATATÜRK'Ü anmak elbette önemlidir. Asıl olan, Atatürk'ün verdiği mücadelenin izini sürüp gerisindeki sebepleri anmaktır. Onu anlama konusunda en küçük gayret göstermeyen bir kesim olagelmiştir.

NUTUK'TA Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte üç hedef belirtildi. Yurdumuzu mamur ve medeni seviyelere çıkaracağız. Milletimizi Refah ve kaynaklara sahip kılacağız, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesi üstüne çıkaracağız.

GAZİ'nin istikameti budur. Gazi'nin askeri, ekonomik, diplomatik mirasına sahip çıkan varsa o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyor?

ÜLKESİ ve milleti aleyhine hangi faaliyet varsa su taşıyan çarpık bir kesimle karşı karşıyayız.

Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Dostane bir havada geçen görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemi değerlendirildi.

YAVAŞ'A BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, kardeşi Sabri Yavaş'ı kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Erdoğan, Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.