Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi.
Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Fotoğrafta: Mansur Yavaş ve kardeşi Sabri Yavaş
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 10, 2021