Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.



Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.