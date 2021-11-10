Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 20:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 21:03
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ı arayarak taziye dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a taziye telefonu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

    Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.

    Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.



    Fotoğrafta: Mansur Yavaş ve kardeşi Sabri Yavaş

    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama;

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu
        SON DAKİKA