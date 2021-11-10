Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı

CUMHURİYET'İN İLELEBET YAŞATILACAĞINI GÖSTERMİŞTİR

Askerlik hayatı boyunca görevde bulunduğu yerler ile, ülkemizin faaliyette bulunduğu yerlerin karşılaştırmasını yapmak istiyorum.

Mustafa Kemal yüzbaşı rütbesiyle Şam'daki 5'inci orduda göreve başladı. 1907'de Makedonya'ya, ardından 1908'de Trablus'ta ilk görevine gitti. Büyük savaş öncesi Avrupa'da tespitlerde bulunmak üzere Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalya'nın Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü.

1. Dünya Savaşı arifesinde Tekirdağ'da 19'uncu Tümen komutanlığına ardından 57'nci alayla destan yazdığı Çanakkale'ye geçti. 1915 sonunda İstanbul'a döndü. 16'ncı kolordu komutanlığında Halep üzerinden Diyarbakır'a geçerek Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtardı. 2. Ordu'daki görevinden istifa ederek 1917 sonunda İstanbul'a döndü. Vahdettin'in Almanya seyahatine eşlik ederken, kendisini tanıma imkanı buldu. 1918 Mayıs'ında Viyana'da tedavi gördü. Vahdettin'in tahta çıkmasıyla 1918'in Ağustos'unda Nablus'a geçti. Sonra Halep'e çekildi. Mondros Anlaşmasıyla Yıldırım Orduları görevine getirildi. Daha sonra İstanbul'a geri döndü.