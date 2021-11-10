Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında yurdun dört bir yanında çeşitli törenlerle anıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"ne katıldı.
Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Kurucu kadro başta olmak üzere TBMM'nin toplandığı ilk günden bugüne Cumhuriyetin ayakta kalması, büyümesi, gelişmesi için gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Amacımız Cumhuriyetimizi kuruluşunun 100'üncü yılında ecdadımızın mirasına layık, milletimizin hayallerine uygun seviyeye çıkarmaktır.