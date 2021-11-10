Yine hakaret yine İYİ Parti! Engin Sezin isimli provokatör manevi değerleri ve Müslümanları hedef aldı





MANEVİ DEĞERLERİ VE MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve Akşener ile sosyal medya üzerinden takipleşen Engin Sezgin isimli bir provokatör, 10 Kasım ile ilgili yaptığı paylaşımda toplumun manevi değerlerini ve Müslümanları aşağılayan skandal bir açıklamada bulundu.



Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b...tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullanarak haddini aşan sözler sarf etti.