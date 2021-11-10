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    • 11.11.2021 01:57
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    • 11.11.2021 01:59
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    Yine hakaret yine İYİ Parti! Engin Sezin isimli provokatör manevi değerleri ve Müslümanları hedef aldı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve Akşener ile sosyal medya üzerinden takipleşen Engin Sezgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, toplumsal değerleri ve ümmeti hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Tepkiler artınca özür dileyen ve inanan bir müslüman olduğunu iddia eden hadsiz Sezgin'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de hakaret ettiği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ümmeti hedef alan hadsizden geri vites!

    İYİ Partililer gittikleri her yerde sergiledikleri 'zorba' tutumu sosyal mecralara da taşıdı.

    Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e "senin bacını s..." şeklinde galiz bir küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ardından bir skandal daha patlak verdi.



    MANEVİ DEĞERLERİ VE MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve Akşener ile sosyal medya üzerinden takipleşen Engin Sezgin isimli bir provokatör, 10 Kasım ile ilgili yaptığı paylaşımda toplumun manevi değerlerini ve Müslümanları aşağılayan skandal bir açıklamada bulundu.

    Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b...tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullanarak haddini aşan sözler sarf etti.



    KİRLİ EMELLERİNE ATATÜRK'Ü DE ALET ETTİ...
    10 Kasım'da kirli emellerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek ümmeti hedef alan Engin Sezgin isimli densizin bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.



        SKANDAL AÇIKLAMALARDAN SONRA İŞİNDEN KOVULDU
        Tepkiler üzerine geri vites yapan ve açıklamalarından dolayı çalıştığı kurumla ilişiği kesilen Sezgin, "Öncelikle haddimi aşan sözlerim için herkesten çok özür diliyorum" dedi

        İnanan bir müslüman olduğunu iddia eden hadsiz, "Müslüman bir ülkede yaşadığımın bilinciyle kendimi doğru ifade etmem gerekirdi. Çalıştığım kurumla da bugün itibarıyla ilişiğim kesilmiştir. Herkesten tekrar özür dilerim" açıklamasında bulundu.




        BAHÇELİ'YE DE HAKARET ETTİ
        Söz konusu şahsın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de hakaret ettiği görüldü.




        YİNE HAKARET, YİNE İP & AKŞENER!
        Gazeteci Recep Yeter, skandal olaya "Yine hakaret, yine İP & Akşener! Bu lağım ağızlının 471 takipçisinden biri Akşener! Ve Akşener bu kişiyi uzun zamandır takipte...Bir parti başkanının takip ettiği 1500 kişiden biri olacak kadar mühim biri demek ki.. Bu şahsın Bahçeli'ye hakaretinin arkasındaki etken bu demek ki..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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