Yine hakaret yine İYİ Parti! Engin Sezin isimli provokatör manevi değerleri ve Müslümanları hedef aldı

İYİ Partililer gittikleri her yerde sergiledikleri 'zorba' tutumu sosyal mecralara da taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e "senin bacını s..." şeklinde galiz bir küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ardından bir skandal daha patlak verdi.
MANEVİ DEĞERLERİ VE MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve Akşener ile sosyal medya üzerinden takipleşen Engin Sezgin isimli bir provokatör, 10 Kasım ile ilgili yaptığı paylaşımda toplumun manevi değerlerini ve Müslümanları aşağılayan skandal bir açıklamada bulundu.
Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b...tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullanarak haddini aşan sözler sarf etti.
KİRLİ EMELLERİNE ATATÜRK'Ü DE ALET ETTİ...
10 Kasım'da kirli emellerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek ümmeti hedef alan Engin Sezgin isimli densizin bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.