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    • 10.11.2021 14:31
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    TBMM'de CHP ve HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'dan tepki: Siz önce içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun

    TBMM’de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP yeni provokasyonlara imza atıyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfrüne 3 maymunu oynayan CHP ve HDP Meclis’te “İstanbul Sözleşmesi” protestosu yaptı. Söz konusu protestoya AK Partili Salih Cora, “Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun” diye cevap verdi.

    TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP yeni provokasyonlara imza atıyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne 3 maymunu oynayan CHP ve HDP Meclis'te "İstanbul Sözleşmesi" protestosu yaptı. Söz konusu protestoya AK Partili Salih Cora, "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" diye cevap verdi.

    TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

    Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi yapıldı. Görüşmede Bakan Derya Yanık bir sunum yaptı.

    Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek bu konuda attıkları adımlar hakkında bilgi verdi.

        CHP VE HDP'LİLERDEN PROTESTO
        Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li ve CHP'li milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' ve İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak' yazılı pankartlar açtı.

        "ÖNCE İÇİNİZDEKİ TECAVÜZCÜLERDEN KURTULUN"
        Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, protestoculara "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun." diye seslendi.

        HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.
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        Önce içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun
        Haberler Güncel TBMM'de CHP ve HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'dan tepki: Siz önce içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun
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