TBMM'de CHP ve HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'dan tepki: Siz önce içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP yeni provokasyonlara imza atıyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne 3 maymunu oynayan CHP ve HDP Meclis'te "İstanbul Sözleşmesi" protestosu yaptı. Söz konusu protestoya AK Partili Salih Cora, "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" diye cevap verdi.
TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi yapıldı. Görüşmede Bakan Derya Yanık bir sunum yaptı.
Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek bu konuda attıkları adımlar hakkında bilgi verdi.