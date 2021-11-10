TBMM'de CHP ve HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'dan tepki: Siz önce içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP yeni provokasyonlara imza atıyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne 3 maymunu oynayan CHP ve HDP Meclis'te "İstanbul Sözleşmesi" protestosu yaptı. Söz konusu protestoya AK Partili Salih Cora, "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" diye cevap verdi.