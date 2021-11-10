CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin

"TARİHİ BİR TECRÜBE"

Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak. Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis'te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu) mu?

"25 YILDA DÜZELTTİK"

Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi. Geçen gün yine Meclis'te ifade ettim; biriniz gittikten sonra 25 yılda düzelttik, bize ikinci bir 25 yıl yapmayın diye anlattım." ifadelerini kullandı.

Göksu, İBB'nin şu anda bir yönetim kuraklığı yaşadığını söylerken, İstanbul'un yönetimindeki en büyük eksikliğin samimiyetsizlik olduğunu belirtti.