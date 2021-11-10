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    • 10.11.2021 23:52
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    • 10.11.2021 23:52
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu başarısızlıkta Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini çok iyi bildiğini ifade eden Göksu, "Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis’te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı? Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi" şeklinde konuştu.

    İmamoğlu başarısızlıkta Sözen dönemini hatırlatıyor

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulundu.



    "İSTANBUL'UN 25 YILLIK YÖNETİM HİKAYESİNİ BİLİYORUM"
    İstanbul'un 25 yıl sonra başka bir tarihi tecrübe yaşadığını belirten Tevfik Göksu, "İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini bilen biriyim. Çok genç biriydim. İlk Refah Partisi İstanbul'u kazandığında Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda ben o partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısıydım. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak" ifadelerini kullandı.



    NURETTİN SÖZEN Mİ DAHA BAŞARISIZ YOKSA İMAMOĞLU MU?
    Tarihi bir tecrübe yaşadıklarını söyleyen Göksu, "Geçen gün Meclis'te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı? Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi. Geçen gün yine Meclis'te ifade ettim; biriniz gittikten sonra 25 yılda düzelttik, bize ikinci bir 25 yıl yapmayın diye anlattım" dedi.
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