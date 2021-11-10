CHP'li Ekrem İmamoğlu başarısızlıkta Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor





NURETTİN SÖZEN Mİ DAHA BAŞARISIZ YOKSA İMAMOĞLU MU?

Tarihi bir tecrübe yaşadıklarını söyleyen Göksu, "Geçen gün Meclis'te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı? Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi. Geçen gün yine Meclis'te ifade ettim; biriniz gittikten sonra 25 yılda düzelttik, bize ikinci bir 25 yıl yapmayın diye anlattım" dedi.



