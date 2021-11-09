Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var... Peş peşe açıklamalar

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre... Enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi.