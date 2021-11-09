Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var... Peş peşe açıklamalar

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre... Enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi.