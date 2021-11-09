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    • 09.11.2021 18:14
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    Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var... Peş peşe açıklamalar

    Son dakika haberine göre Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. Enkazdan 11 kişi kurtarılırken Malatya Valisi Aydın Baruş ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi.

    Malatya’da bina çöktü

    Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Malatya'da bina çöktü

    Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

    Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

    VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
    Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre... Enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi.

        Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok.

        Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA
        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        11 KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI
        Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrasından enkazdan kurtarılanların sayısı 11'e yüskeldi.

        KORKUNÇ İDDİA
        Öte yandan olayın ardından iddialar da beraberinde geldi. Yaklaşık olarak 60 yıllık binada gün içerisinde yapılan tadilatta taşıyıcı kolonlardan birinin kesildiği öne sürüldü. Bahsi geçen iddia ile ilgili olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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        Haberler Güncel Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var... Peş peşe açıklamalar
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