Son dakika: Külliye'de Libya zirvesi! Başkan Erdoğan, Halid El-Meşri’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.



BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti.









Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.





İşte Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden göüşmeye ilişkin yapılan o paylaşım;

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/FaO5Gbv1zo — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 10, 2021