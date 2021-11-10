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    • 10.11.2021 18:12
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    Son dakika: Külliye'de Libya zirvesi! Başkan Erdoğan, Halid El-Meşri’yi kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Halid El-Meşri’yi kabul etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.


    BASINA KAPALI GÖRÜŞME
    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti.




    Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.


    İşte Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden göüşmeye ilişkin yapılan o paylaşım;



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