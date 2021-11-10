Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması
Malatya'da dün çöken iki katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.
10.11.2021 08:21
- Son Güncelleme: 10.11.2021 08:38
Malatya'nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50'de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.
Dün gece Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı.