Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Malatya'da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.

