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Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Malatya'da dün çöken iki katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.

10.11.2021 08:21 - Son Güncelleme: 10.11.2021 08:38
Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Malatya'da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.

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Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Malatya'nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50'de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.

Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı.

Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.

Malatya çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! 9 saatlik arama-kurtarma çalışması

Dün gece Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı.

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